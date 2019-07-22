Bakanlık açıkladı: Toprak altında gömülü şekilde bulundu

Pençe -2 Harekâtı'nda teröristlere ait mühimmatlar toprak altında gömülü şekilde ele geçirildi
Pençe -2 Harekâtı Kapsamında toprak altına gömülü şekilde; 9 Adet RPG-8 Anti-Tank Roketatar Mühimmatı, 19 Adet RPG-8 Roketatar Sevk Fişeği, 200 Adet Doçka uçaksavar mühimmatı ( 14,5 mm) ve 720 Adet Doçka mühimmatı (12,7 mm) ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe -2 Harekâtı Kapsamında toprak altına gömülü şekilde;
9 Adet RPG-8 Anti-Tank Roketatar Mühimmatı, 19 Adet RPG-8 Roketatar Sevk Fişeği, 200 Adet Doçka uçaksavar mühimmatı ( 14,5 mm) ve 720 Adet Doçka mühimmatı (12,7 mm) ele geçirildi." denildi
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