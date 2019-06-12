Saldırıp kameraya kaydedeceklerdi, komandolarımız etkisiz hale getirdi

Pençe Harekatı'nda 2 teröristi etkisiz hale getirildi
Pençe Harekâtı’na devam eden Komandolarımız, saldırı girişiminde bulunan PKK’lı teröristlere anında karşılık vererek 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 2 adet AK-47 ve kafa kamerası ele geçirildi.
- AA
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda, saldırı girişiminde bulunan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı'na devam eden komandolar, saldırı girişiminde bulunan PKK'lı teröristlere anında karşılık verdi.
İki teröristi etkisiz hale getiren komandolar, teröristlerle beraber 2 AK-47 tüfek ve kafa kamerası ele geçirdi.
Harekatın başından beri etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45 oldu.
Bakanlık tarafından, ele geçirilen silah ve mühimmatların görüntüleri de paylaşıldı.
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