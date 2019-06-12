28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8242
  • 6,6032
  • 250.11
  • 92.808
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Pençe Harekatı'nda 2 teröristi etkisiz hale getirildi

Pençe Harekâtı’na devam eden Komandolarımız, saldırı girişiminde bulunan PKK’lı teröristlere anında karşılık vererek 2 teröristi etkisiz hale getirdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 2 adet AK-47 ve kafa kamerası ele geçirildi.

  • AA
  • 9
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden Pençe Harekatı'nda, saldırı girişiminde bulunan 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı'na devam eden komandolar, saldırı girişiminde bulunan PKK'lı teröristlere anında karşılık verdi.

İki teröristi etkisiz hale getiren komandolar, teröristlerle beraber 2 AK-47 tüfek ve kafa kamerası ele geçirdi.

Harekatın başından beri etkisiz hale getirilen terörist sayısı 45 oldu.

Bakanlık tarafından, ele geçirilen silah ve mühimmatların görüntüleri de paylaşıldı.

Manhattan´da binanın üzerine düşen helikopterin kaza öncesi son görüntüleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Saldırıp kameraya kaydedeceklerdi, komandolarımız etkisiz hale getirdi

Saldırıp kameraya kaydedeceklerdi, komandolarımız etkisiz hale getirdi

Tekirdağ'da ele geçirildi... 1400'lü yıllara ait

Tekirdağ'da ele geçirildi... 1400'lü yıllara ait

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Tunceli'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu

Tunceli'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu

Suudi Arabistan'ı füzeyle vurdular

Suudi Arabistan'ı füzeyle vurdular

Suudi Arabistan'da 'helal disko' açıldı

Suudi Arabistan'da 'helal disko' açıldı

Önemli açıklama: GKRY en kısa zamanda geri adım atacak

Önemli açıklama: GKRY en kısa zamanda geri adım atacak

Cebinden çıkarınca yanlışlıkla gizli anlaşmanın detaylarını ifşa etti

Cebinden çıkarınca yanlışlıkla gizli anlaşmanın detaylarını ifşa etti
 

POPÜLER HABERLER

HDP´li vekil Paylan´ın sözleri İsmail Küçükkaya´yı kızdırdı

HDP´li vekil Paylan´ın sözleri İsmail Küçükkaya´yı kızdırdı

Türkiye ve KKTC'den nefes kesen tatbikat

Türkiye ve KKTC'den nefes kesen tatbikat

Hava sıcaklığı 15 dereciyi aşmıyor! Ormanın içindeki saklı cennet...

Hava sıcaklığı 15 dereciyi aşmıyor! Ormanın içindeki saklı cennet...

35 milyon yıl önceki volkan izlerini taşıyor!

35 milyon yıl önceki volkan izlerini taşıyor!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA