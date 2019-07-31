32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5265
  • 6,1631
  • 253.819
  • 101960
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Pençe harekâtı'nda etkisiz hale getirilen teröristlerin yanında silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama, 'Başarıyla devam eden Pençe Operasyonunda, hava harekatı ile etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristlere ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.' denildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Irak'ın kuzeyinden başarıyla devam eden Pençe harekâtı'nda etkisiz hale getirilen teröristlerin yanında silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Pençe Harekâtında, daha önce Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirilen dört PKK’lı bölücü teröristin bulunduğu bölgede ve yakınındaki bir sığınakta; 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet Yaesu el telsizi, 2 adet sabit merkez telsizi (sözde liderler tarafından kullanılan), 1 adet parçalanmış gece görüş, 7 adet AK-47 şarjör, 610 adet AK-47 mühimmatı, 4 adet el bombası, 20 kilo Amonyum nitrat,  EYP yapımında kullanılan pil bloğu ve 20 m. EYP yapımında kullanılan kablo, 1 adet güneş enerjisi paneli ile çok miktarda yaşam malzemesi bulunmuştur. Ele geçirilen silah, mühimmat, patlayıcı maddeler ve diğer yaşam malzemeleri ile sığınak komandolarımız tarafından imha edilmiştir." denildi.

 

ABD-Meksika sınırında 10 yıllık hayal gerçek oldu! Çocuklar böyle eğlendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme

Başkan Erdoğan ile Bahçeli arasında sürpriz görüşme

Yılanı vurmaya çalışırken hamile eşini öldüren zanlı hakkında karar verildi

Yılanı vurmaya çalışırken hamile eşini öldüren zanlı hakkında karar verildi

Venedik havasını İtalya'ya gitmeden yaşatan köy: Giethoorn

Venedik havasını İtalya'ya gitmeden yaşatan köy: Giethoorn

Kolarov'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Kolarov'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Rektör hasta gibi gitti, aldığı cevap karşısında polikliniği kapattırdı

Rektör hasta gibi gitti, aldığı cevap karşısında polikliniği kapattırdı

Türk diplomatı şehit eden Ermeni teröristin girişimini Türkiye engelledi

Türk diplomatı şehit eden Ermeni teröristin girişimini Türkiye engelledi

S-400'ün yanına Hisar-A, Hisar-O ve Siper geliyor

S-400'ün yanına Hisar-A, Hisar-O ve Siper geliyor

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
 

POPÜLER HABERLER

Bu kez sokak ortasında ´erkeğe şiddet´

Bu kez sokak ortasında ´erkeğe şiddet´

İşte Osmanlı dönemine ait görmediğiniz tarihi kareler

İşte Osmanlı dönemine ait görmediğiniz tarihi kareler

Venedik havasını İtalya'ya gitmeden yaşatan köy: Giethoorn

Venedik havasını İtalya'ya gitmeden yaşatan köy: Giethoorn

Adı 'Cehennem Deresi' ama kendisi cennet gibi...

Adı 'Cehennem Deresi' ama kendisi cennet gibi...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA