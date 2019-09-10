Pençe harekatında hepsi imha edildi

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Pençe harekatında EYP'ler ortadan kaldırıldı

Pençe-3 harekatında, tespit edilen 9 parça tesirli EYP imha edildi

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Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekatında tespit edilen 9 parça tesirli el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiği bildirildi. 
 
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde başarılı şekilde devam eden Pençe-3 harekatı kapsamında, bir adet 82 milimetrelik havan ve 9 adet 5 kilogramlık bidon içerisinde parça tesiriyle güçlendirilmiş EYP tespit edilerek ortadan kaldırıldı. 

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