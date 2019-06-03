Terörün kalbine Pençe! Sayı 28 oldu

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu
Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nda bir terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki terör oluşumlarına yönelik 27 Mayıs'ta başlayan Pençe Harekatı'na ilişkin bilgilendirme yaptı.
Bakanlığın konuya ilişkin açıklamasında, ''Irak kuzeyi Zap bölgesinde icra edilen hava harekâtında en az 5 terörist etkisiz hale getirildi. Hakurk’ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda ise 1 terörist daha etkisiz hale getirilerek harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 28 oldu.'' ifadelerine yer verildi.
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