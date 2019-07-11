22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6692
  • 6,3964
  • 257.572
  • 99174.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Pençe Harekâtı'nda sıcak gelişme! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, 'Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.' denildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, ''Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, 5 terörist daha etkisiz hale getirildi.'' denildi.

15 Temmuz ile ilgili bu görüntüler ilk kez ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Pençe Harekâtı'nda sıcak gelişme! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekâtı'nda sıcak gelişme! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Salvini'ye 'zarfta mermi' gönderdiler

Salvini'ye 'zarfta mermi' gönderdiler

PKK'nın katliam olası katliamı önlendi: Tam 60 kilogram...

PKK'nın katliam olası katliamı önlendi: Tam 60 kilogram...

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Bebek Otel’de çirkin ayrımcılık: İfadesi ortaya çıktı

Bebek Otel’de çirkin ayrımcılık: İfadesi ortaya çıktı

ABD ordusunu korkutan füze: Ülkemizin her noktasını vurabilir

ABD ordusunu korkutan füze: Ülkemizin her noktasını vurabilir

Merkel'in titreme nöbetine özel önlem

Merkel'in titreme nöbetine özel önlem

Fenerbahçe, Konoplyanka transferinde mutlu sona çok yakın

Fenerbahçe, Konoplyanka transferinde mutlu sona çok yakın
 

POPÜLER HABERLER

Zamanın Ruhu´nda bu hafta: Aileyi kim koruyacak?

Zamanın Ruhu´nda bu hafta: Aileyi kim koruyacak?

Milyonları ilgilendiren gelişme: 6 bin 379 liraya yükseldi

Milyonları ilgilendiren gelişme: 6 bin 379 liraya yükseldi

Serbest olan yıldızlar

Serbest olan yıldızlar

EuroLeague Transfer Kazanı

EuroLeague Transfer Kazanı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA