Pençe Harekatı'nda son durum: İki günde öldürülen terörist sayısı 9 oldu
Pençe Harekâtı ile koordineli, Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Dünden beri bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu.
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Harekatı kapsamındaki hava harekatlarında iki günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.
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