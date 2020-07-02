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Pençe-Kaplan Harekatı sürüyor: T-155 Fırtına Obüsleri bomba yağdırdı

İHA'larla tek tek belirlenen terör hedefleri, 40 kilometre etkili mesafeye sahip T-155 Fırtına Obüsleri tarafından yoğun ateş altına alındı.

02 Temmuz 2020 Perşembe 08:28 - Güncelleme: 02 Temmuz 2020 Perşembe 08:28
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Irak'ın kuzeyindeki Haftanin ve Zap Vadisi ile Gare, Avaşin- Basyan, Hakurk, Metina'da başlattığı "Pençe-Kaplan Harekatı" sürüyor. Bölgede yapılan keşif ve gözetlemeler ile İHA'larla daha önceden belirlenen terör hedefleri, sınırın sıfır noktasından, 40 kilometre etkili mesafeye sahip T-155 Fırtına Obüsleri tarafından yoğun ateş altına alındı. Sabah'ın haberine göre, Gece ve gündüz etkili bir şekilde vurulan hedefler imha edilirken, obüs toplarının düştüğü bölgede şiddetli patlamalar yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı, Haftanin ve Zap Vadisi'nde hedefleri imha eden T-155 Fırtına Obüsleri'nin, görüntülerini paylaştı.

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