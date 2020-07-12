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Pençe-Kaplan Harekatı'nda PKK'ya ağır darbe!

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kaplan Harekatı'nda terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

IHA12 Temmuz 2020 Pazar 12:16 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 12:16
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Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak’taki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu’nda kahraman komandolar tarafından terör örgütü PKK’lı teröristlere ait silah ve çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini duyurdu.

Pençe - Kaplan Operasyonu kapsamında son yapılan arama-tarama faaliyetleriyle bölgede, 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet kullanılmamış A4 TAS füzesi, 200 adet Doçka uçaksavar mühimmatı, 1 adet patlamamış roket mühimmatı, 1 adet patlamamış 60 mm havan mühimmatı, 1 adet patlamamış top mühimmatı, 1 adet Doçka uçaksavar namlusu, 1 adet kullanılmış kornet, 2 adet Alpha Fire düzenekli el yapımı patlayıcı (EYP), 2 adet fünye, 100 kilogram amonyum nitrat, 1 adet telsiz ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirilirken, ele geçirilen malzemeler ve EYP’ler METİ Timi tarafından yerinde imha edildi.

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