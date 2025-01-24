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Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan asker için tören yapıldı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı için Şırnak'ta tören yapıldı.

AA24 Ocak 2025 Cuma 10:03 - Güncelleme:
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan asker için tören yapıldı
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Valilikten alınan bilgiye göre, 23. Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki törende, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu.

Dua edilmesinin ardından şehidin cenazesi, ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

Şehit Akıncı'nın cenazesi, hava yoluyla Ankara'ya uğurlandı.

Basına kapalı düzenlenen törene, Vali Birol Ekici, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, Vali Yardımcıları Hasan Hüseyin Alpaslan, Talha Altuntaş ve Emine Dilce, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, kurum temsilcileri ve askerler katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Akıncı'nın tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurmuştu.

  • Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı
  • Şehit Töreni
  • Pençe-Kaplan Operasyonu

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