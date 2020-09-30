İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2020 Çarşamba / 12 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7758
  • EURO
    9,1054
  • ALTIN
    473.019
  • BIST100
    1138.58
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Pençe Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'nın cephaneliği ele geçirildi
Güncel

Pençe Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'nın cephaneliği ele geçirildi

Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Pençe Kaplan Operasyonu'nda terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

30 Eylül 2020 Çarşamba 16:23 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 16:28
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu’nda teröristlerin inlerine girmeye devam ediyoruz. Kahraman Mehmetçiklerimiz, tespit ettikleri sığınak ve mağaralarda terör örgütü PKK’ya ait silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirdi. Bulunan sığınak, mağara, silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri METİ Timlerimizce imha edildi." denildi.

Arama-tarama faaliyetleri sonucunda;

- 3 adet Biksi makinalı tüfek

- 1 adet lançer

- 1 adet el bombası

- 1 adet mayın

- 3 adet EYP

- 11 adet havan mühimmatı

- 144 adet Doçka mühimmatı

- 1 adet RPG-7 mühimmatı

- 1 adet Biksi namlusu

- 192 adet Biksi mühimmatı

- 256 Adet Doçka uçaksavar makinalı tüfek fişeği

- 7 adet havan tapası

- 60 kg amonyum nitrat

- Çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.