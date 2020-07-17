İSTANBUL 26°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Temmuz 2020 Cuma / 26 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8635
  • EURO
    7,8487
  • ALTIN
    399.539
  • BIST100
    118786
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlere ait 100 metre uzunluğunda, 5 bölmeli mağara tespit edildi
Güncel

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda teröristlere ait 100 metre uzunluğunda, 5 bölmeli mağara tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Pençe-Kaplan Operasyonunda, EYP deposu ve yaşam alanı olarak kullanılan 100 metre uzunluğunda ve 5 bölmeli mağara ile birçok sığınak komandolarımızca tespit edilerek çok sayıda silah, mühimmat, EYP yapımında kullanılan patlayıcı malzeme imha edildi.' denildi.

AA17 Temmuz 2020 Cuma 17:30 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 17:30
ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör örgütü PKK'ya ait 100 metre uzunluğunda 5 bölmeli mağaranın tespit edildiği, teröristlere ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesinin ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu'nda, EYP deposu ve yaşam alanı olarak kullanılan 100 metre uzunluğunda ve 5 bölmeli mağara ile birçok sığınak komandolarımızca tespit edilerek çok sayıda silah, mühimmat, EYP yapımında kullanılan patlayıcı malzeme imha edildi." ifadelerine yer verildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.