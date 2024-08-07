Pençe-Kilit bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

Pençe-Kilit Harekat bölgesinde bugün arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'in şehit olduğu bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Pençe-Kilit Harekat bölgesinde, 7 Ağustos 2024 tarihinde, arama tarama faaliyeti sırasında açılan taciz ateşi sonucunda Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."



Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de bakanlığın sosyal medya hesabından yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız 7 Ağustos 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verdi.

SİYASİLERDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Aralarında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da bulunduğu birçok siyasi şehit olan Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp için başsağlığı mesajı yayımladı.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ : Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehid olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.



ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN: Pençe-Kilit Harekat bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz Piyade Astsubay Çavuş Habip Murat Alp'e Allah'tan rahmet, kıymetli ailesine ve yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.