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Pençe-Kilit Bölgesi'nde hayatını kaybeden güvenlik korucusu için tören düzenlendi

Kuzey Irak'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde hayatını kaybeden güvenlik korucusu Hamza Ayaz için Şırnak'ta tören düzenlendi.

IHA9 Şubat 2025 Pazar 11:01 - Güncelleme:
Pençe-Kilit Bölgesi'nde hayatını kaybeden güvenlik korucusu için tören düzenlendi
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Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görevli güvenlik korucusu Hamza Ayaz, istirahat ettiği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ayaz için Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında tören düzenlendi. Törene Vali Birol Ekici, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ve güvenlik korucusu Ayaz'ın silah arkadaşları katıldı. Ayaz'ın naaşı tören alanına getirilerek öz geçmişi okundu, duaların ardından helikopter ile memleketi Mardin'in Dargeçit ilçesine gönderildi.

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