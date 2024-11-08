Pençe-Kilit bölgesinde PKK'ya darbe

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde durmadan, yorulmadan mücadeleye devam eden kahramanlarımız, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağara tespit etti. Mağarada arama yapan komandolarımız, çok sayıda yaşam malzemesi ve muhtelif malzeme ele geçirdi" denildi.

Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor.



Irak'ın kuzeyinde durmadan, yorulmadan mücadeleye devam eden kahramanlarımız, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağara tespit etti.



Mağarada arama yapan Komandolarımız, çok sayıda yaşam... pic.twitter.com/a9qiuW8MCQ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 8, 2024