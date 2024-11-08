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Pençe-Kilit bölgesinde PKK'ya darbe

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen mağarada çok sayıda yaşam malzemesi ve muhtelif malzemenin ele geçirildiğini açıkladı.

DHA8 Kasım 2024 Cuma 14:35 - Güncelleme:
Pençe-Kilit bölgesinde PKK'ya darbe
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde durmadan, yorulmadan mücadeleye devam eden kahramanlarımız, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağara tespit etti. Mağarada arama yapan komandolarımız, çok sayıda yaşam malzemesi ve muhtelif malzeme ele geçirdi" denildi.

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