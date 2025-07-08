Pençe Kilit Bölgesi'nde şehit olan askerlere hakaret eden zanlı tutuklandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan 12 asker hakkında sosyal medya hesabından hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı.
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, O.C'nin (22) sosyal medya üzerinden şehit askerlere hakaret ettiğini belirledi.
Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığınca "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli O.C, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.