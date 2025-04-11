İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2025 Cuma / 13 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,065
  • EURO
    43,3624
  • ALTIN
    3953.22
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütüne darbe
Güncel

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütüne darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından barınmak ve sığınmak amacıyla kullanılan bir mağaranın tespit edildiğini bildirdi.

AA11 Nisan 2025 Cuma 12:25 - Güncelleme:
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütüne darbe
ABONE OL

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürüttükleri arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından barınmak ve sığınmak amacıyla kullanılan bir mağara tespit etti. Tespit edilen mağarada çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan ele geçirilen malzemeler şu şekilde:

"7 adet AK-47 seyyar dipçik piyade tüfeği ve 19 şarjörü, 1 adet AK-47 sabit dipçik piyade tüfeği, 1 AT-4 tanksavar silahı, 1 RPG-7 roketatar, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 3 adet M-16 piyade tüfeği, 1 PKMS makineli tüfek ve yedek namlusu, 29 adet 12,7 milimetre Doçka mühimmat, 682 adet 5,56 milimetre mühimmat, 34 el bombası, 1 keskin nişancı dürbünü, 2 termal silah dürbünü, 1 periskop, 1 RPG-7 gündüz görüş dürbünü, 2 sabit telsiz, 3 el telsizi, 2 dizüstü bilgisayar, 2 Kindle, 4 telefon, 3 kamera, go-pro kamera, Doçka silahına ait parçalar, 5 fünye, el jeneratörü ve terör örgütüne ait dokümanlar."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.