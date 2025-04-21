Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütüne darbe! Mağarada cephanelik çıktı

Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Irak'ın kuzeyinde arama tarama faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği belirtilerek, şu bilgiler verildi:
"Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait yeni bir mağara daha tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi."
�� Irak'ın kuzeyi— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 21, 2025
Irak'ın kuzeyinde arama-tarama faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor.
Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait yeni bir mağara daha tespit etti.
Kullanılamaz hâle getirilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele... pic.twitter.com/ELfNoPY4fV