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Güncel

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütüne darbe! Mağarada cephanelik çıktı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde teröristlerin kullandığı bir mağaranın tespit edildiğini bildirdi.

AA21 Nisan 2025 Pazartesi 14:14 - Güncelleme:
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütüne darbe! Mağarada cephanelik çıktı
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Bakanlığın sosyal medya hesabındaki paylaşımda, Irak'ın kuzeyinde arama tarama faaliyetlerinin aralıksız devam ettiği belirtilerek, şu bilgiler verildi:

"Kahraman Mehmetçiklerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait yeni bir mağara daha tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi."

  • Irak
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