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Güncel

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucu 1 askerin şehit olduğunu açıkladı.

19 Nisan 2022 Salı 23:25 - Güncelleme: 19 Nisan 2022 Salı 23:51
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Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 19 Nisan 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olmuştur.

Bölgede hava kuvvetleri ve ateş destek vasıtaları desteğinde operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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