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  • Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde çatışma! 1 askerimiz şehit oldu, 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde çatışma! 1 askerimiz şehit oldu, 5 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla temas sonucu Piyade Üsteğmen Abdullah Köse'nin şehit olduğu, 5 teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirildi.

AA20 Kasım 2023 Pazartesi 16:24 - Güncelleme:
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde çatışma! 1 askerimiz şehit oldu, 5 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 20 Kasım'da bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan temas sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Piyade Üsteğmen Abdullah Köse şehit olmuştur. İlk belirlemelere göre 5 terörist temasta etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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