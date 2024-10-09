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Güncel

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucunda yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın şehit olduğunu açıkladı.

AA9 Ekim 2024 Çarşamba 20:18 - Güncelleme:
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucunda yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan'ın kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olduğu duyuruldu.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı mesajda, Alan'a Allah'tan rahmet, ailesi ve Türk milletine başsağlığı ve sabır diledi.

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