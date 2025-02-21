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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde şehit olduğunu duyurdu.

IHA21 Şubat 2025 Cuma 08:47 - Güncelleme:
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
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MSB, Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu'nun Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü (BTÖ) mensupları ile çıkan çatışma sonucunda şehit olduğunu duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 20 Şubat 2025 tarihinde, BTÖ mensupları ile çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Uslu şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" açıklamasına yer verildi.

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