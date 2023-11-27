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Güncel

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde iki askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucunda P. Asb. Üçvş. Necdet Çalış ve P. Söz. Er Emrah Gündüz'ün şehit olduğunu duyurdu. Bakanlık, iki askerin de yaralandığını bildirdi.

27 Kasım 2023 Pazartesi 00:13 - Güncelleme:
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde iki askerimiz şehit oldu
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Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırıda 2 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu kahraman silah arkadaşlarımız P. Asb. Üçvş. Necdet ÇALIŞ ve P. Söz. Er Emrah GÜNDÜZ şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmişlerdir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz."

  • Pençe-Kilit operasyonu
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