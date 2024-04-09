Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerin ailesine acı haber ulaştı

Yetkililer, şehadet haberini Değirmenli beldesindeki babası İdris ve annesi Gülbahar ile Orhanlı beldesinde yaşayan eşi Kübra Aslan'a bildirdi.
Acı haberi alan şehidin yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.
Şehit haberinin verilmesinin ardından komşuları aileye taziyelerini iletti, eve, sokağa ve belde meydanına Türk bayrağı asıldı.
Şehidin bir çocuğunun olduğu öğrenildi.
Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye kaldırılmış ancak şehit olmuştu.
Irak'ın kuzeyinde Pençe Kilit-2 operasyonu bölgesinde teröristlerce yapılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın şahadet haberi Niğde'deki babaevine ulaştı pic.twitter.com/ncekRM1kaM— Star Gazetesi ���� (@stargazete) April 9, 2024