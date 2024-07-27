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Pençe-Kilit bölgesinde terör örgütüne bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

IHA27 Temmuz 2024 Cumartesi 12:55 - Güncelleme:
Pençe-Kilit bölgesinde terör örgütüne bir darbe daha
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, kahraman Mehmetçiğin teröristlerin inlerine girmeye devam edeceğine dikkat çekilirken, ele geçirilen silah ve mühimmatlar ise şöyle:

"3 adet el bombası, 2 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ile yapılmış EYP, 2 adet anti-personel mayın, 1 adet EYP ile güçlendirilmiş mayın, 1 adet mayın, 2 adet el yapımı havan, 35 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı, 1 adet sis mühimmatı, 1 adet 120 mm havan mühimmatı, 1 adet 81 mm havan mühimmatı, 2 adet sinyal tespit cihazı, 2 adet alpha-fire düzenek, 1 adet havan mühimmat deposu, 8 adet mühimmat kutusu, 3 adet mutfak tüpü, 7 adet yakıt dolu bidon, 1 adet yıkılmış/terkedilmiş sığınak, 1 adet su havuzu."

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