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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda yaşam malzemesi ve muhtelif malzemeler ele geçirildiğini açıkladı.

IHA25 Kasım 2024 Pazartesi 14:39 - Güncelleme:
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere darbe
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde durmadan, yorulmadan mücadeleye devam eden kahramanlarımız, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait mağara tespit etti. Mağarada arama yapan komandolarımız, çok sayıda yaşam malzemesi ve muhtelif malzeme ele geçirdi" denildi.

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