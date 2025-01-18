Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere darbe

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki arama tarama faaliyetlerinde teröristlere ait bir mağara tespit edildiği belirtildi.
Mağarada teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiği, bunların kullanılamaz hale getirildiği bilgisi verildi.
İnlerindeyiz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 18, 2025
Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlere kaçacakları yer bırakmayan Kahraman Mehmetçiklerimiz, bölgede gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde ise teröristlerin kullandığı bir mağara tespit etti.
Mağarada bulunan... pic.twitter.com/rdpRtwQyi6