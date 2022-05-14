Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehid olan Güler'in naaşı Erzincan'a getirildi

Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler'in naaşını taşıyan uçak, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanına indi.

Burada tören mangasınca uçaktan alınan Güler'in naaşı, daha sonra Erzincan Valisi Mehmet Makas, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci ve beraberindeki protokolün omuzlarında cenaze aracına taşındı.

Şehidin naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi olan Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine uğurlandı.

Törene Makas ve Türkgenci'nin yanı sıra AK Parti Milletvekilleri Süleyman Karaman, Burhan Çakır ile Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askeri ve sivil erkan katıldı.