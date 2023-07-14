Pençe-Kilit Operasyonunda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
MSB: 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirerek, kullanılmaz hale getirdi.'
MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirerek, kullanılmaz hale getirdi."