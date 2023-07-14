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Pençe-Kilit Operasyonunda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

MSB: 'Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirerek, kullanılmaz hale getirdi.'

IHA14 Temmuz 2023 Cuma 11:38 - Güncelleme:
Pençe-Kilit Operasyonunda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
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MSB: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde PKK'lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirerek, kullanılmaz hale getirdi."

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