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Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber: 1 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke'nin şehit olduğunu bildirdi.

IHA9 Ekim 2023 Pazartesi 22:27 - Güncelleme:
Pençe-Kilit Operasyonu'ndan acı haber: 1 asker şehit oldu
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Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir üs bölgemize bugün, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan taciz atışı sonucu yaralanarak derhal hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit asker Teke için başsağlığı mesajı yayımladı.

Güler, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız bugün şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN, ŞEHİT UZMAN TEKE İÇİN BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke için başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde şehit düşen İstihkam Uzman Çavuş Mehmet Emre Teke'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

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