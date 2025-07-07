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  • Pençe Kilit şehidi Özkan Özkanlı'nın mesaj kayıtları yürekleri sızlattı: Yetim öğrenciye destek olmuş
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Pençe Kilit şehidi Özkan Özkanlı'nın mesaj kayıtları yürekleri sızlattı: Yetim öğrenciye destek olmuş

Hakkari'de görev sırasında girdiği mağarada metan gazı zehirlenmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'dan geriye kalan mesajlar tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu. Küçük yaşta yetim kalan Özkanlı'nın, asker olduktan sonra bir başka yetim için burs sağladığı ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ7 Temmuz 2025 Pazartesi 14:08 - Güncelleme:
Pençe Kilit şehidi Özkan Özkanlı'nın mesaj kayıtları yürekleri sızlattı: Yetim öğrenciye destek olmuş
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenen 12 askerimiz şehit oldu.

ÇOCUK YAŞTA YETİM KALMIŞ

Şehit düşen askerlerimizden biri de Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Namlıkışla Köyü'nden Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'ydı. Küçük yaşta yetim kalan şehit Özkanlı'dan geriye kalan mesajlar yürekleri sızlattı.

YETİMLERE UMUT OLMAK İSTEMİŞ

Şehit Özkanlı henüz sözleşmeli er olarak göreve başladığı dönemlerde bir yetime destek olma talebini dile getirdiği mesaj kayıtları tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

  • Hakkaride şehit
  • Özkan Özkanlı
  • şehit

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