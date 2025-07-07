Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan bir mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenen 12 askerimiz şehit oldu.

Şehit düşen askerlerimizden biri de Aksaray'ın Ortaköy ilçesine bağlı Namlıkışla Köyü'nden Şehit Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'ydı. Küçük yaşta yetim kalan şehit Özkanlı'dan geriye kalan mesajlar yürekleri sızlattı.

Şehit Özkanlı henüz sözleşmeli er olarak göreve başladığı dönemlerde bir yetime destek olma talebini dile getirdiği mesaj kayıtları tüm Türkiye'yi yasa boğdu.