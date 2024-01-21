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Pençe Kilit'te 24 bin sorti

Terör koridorunu kırmak için başlatılan Pençe operasyonları çerçevesinde Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde 1 yılda 24 bin 426 sorti yapıldı. Helikopterle yapılan sortilerin 590'ı yaralı tahliyesi, 12 bin 86'sı ikmal faaliyetleri kapsamında gerçekleşti.

Yeni Şafak21 Ocak 2024 Pazar 08:44 - Güncelleme:
Pençe Kilit'te 24 bin sorti
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak kuzeyindeki faaliyetlerini hız kesmeden sürdürüyor. Türk askerinin terör koridorunu kırmak için başlattığı Pençe-Kilit Harekâtı'nın operasyon alanında sadece 2023'te 23 bin 426 sorti yapıldı. Helikopterle yapılan sortilerin 590'ı yaralı tahliyesi için, 12 bin 86'sı ikmal faaliyetleri için gerçekleşti.

BİNLERCE YAŞAM KONTEYNERİ

Yeni Şafak'ın haberine göre, Bölgede yol yapımı ile birlikte yaşam konteynerleri, banyo, jeneratör ve diğer yaşam malzemelerinin temini dâhil, iyileştirme çalışmaları da yapıldı. Pençe bölgelerinde toplam 620 kilometre yol ve 3 tane köprü inşa edildi. Operasyon bölgelerinde bin 713 yaşam konteyneri, 2 bin 869 jeneratör, 346 banyo ve tuvalet konteyneri, 138 revir konteyneri, 590 depolama konteyneri, 3 bin 760 adet klima dâhil radyatör gönderildi.

SAHRA DESTEĞİ

Pençe-Kilit Harekât alanında 53, diğer alanlarda da 27 olmak üzere 80 doktor üs bölgelerinde görev yapıyor. Pençe-Kilit Harekâtı'na, Hakkâri Çukurca Işıklı Seyyar Sahra Hastanesi'yle de destek sağlanıyor. Ameliyathane ve acil servis birimlerin yer aldığı 36 yataklı hastanede ihtiyaç duyulan çeşitli tıbbi cihazlar da bulunuyor.

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