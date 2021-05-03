İSTANBUL 26°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
03 Mayıs 2021 Pazartesi / 21 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2976
  • EURO
    10,007
  • ALTIN
    473.569
  • BIST100
    1409.25
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Pençe operasyonlarında ele geçirilen silahlar sergilendi
Güncel

Pençe operasyonlarında ele geçirilen silahlar sergilendi

Irak'ın kuzeyinde sürdüren Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında mağarada etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı terörist ile birlikte çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

DHA03 Mayıs 2021 Pazartesi 11:52 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 11:53
ABONE OL

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonunda, komandolar teröristlerin izini sürüyor. Bu kapsamda mağarada saklandıkları tespit edilen 7 PKK'lı terörist, özel kuvvetler ve komandoların düzenlediği operasyon ile etkisiz hale getirildi. Bu teröristlerden birinin de bölge sorumlusu olduğu öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı, etkisiz hale getirilen 7 teröristin yanında bulunan silah ve mühimmatların görüntüsü paylaştı. Terörislerin yanında 1'i uzaktan kumandalı olmak üzere 2 adet 14,7 milimetre doçka uçaksavar silahı, 2 adet Zagros keskin nişancı silahı, 1 adet 7.62 milimetre PKMS makinalı tüfek, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar, 2 adet M-16 piyade tüfeği, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet tamburalı 6'lı bombaatar, tablet ve uçaksavar silahlarını uzaktan komuta ettiği değerlendirilen sistem, taarruz tipi el bombaları, çok sayıda mühimmat ve doküman ele geçirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.