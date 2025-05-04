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Pençe Operasyonu bölgesinde yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti sırasında yaralanan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen'in tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

AA4 Mayıs 2025 Pazar 07:23 - Güncelleme:
Pençe Operasyonu bölgesinde yaralanan asker tedavi gördüğü hastanede şehit oldu
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MSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Irak'ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında mayın/EYP'ye basması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız İs. Uzm. Çvş. Önder Özen derhal hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 03 Mayıs'ta şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

- BAKAN GÜLER'DEN TAZİYE MESAJI

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit Uzman Çavuş Özen için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Güler, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 3 Mayıs 2025 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı.

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