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Pençe- Şimşek, Pençe- Yıldırım Operasyonu'nda Uzman Onbaşı şehit oldu

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım Operasyonu'nda teröristler tarafından düzenlenen füze saldırısı sonucu Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe (22) şehit oldu.

DHA28 Nisan 2021 Çarşamba 23:32 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 23:32
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Irak'ın kuzeyindeki Avaşin- Basyan bölgesinde başlatılan Pençe- Şimşek ve Pençe- Yıldırım Operasyonu'nda, tarama köpeği ile görev yapan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe, teröristlerce yapılan füze saldırısı sonucu şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Uzman Onbaşı Gökçe için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

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