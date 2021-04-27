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Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında EYP'ler imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcıların (EYP) imha edildiğini açıkladı.

DHA27 Nisan 2021 Salı 14:38 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 14:38
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlattığı Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcıların temizliği sürüyor. Bölgede yapılan arama-tarama faaliyetleri sırasında; 1 adet uzaktan komutalı Doçka uçak savar silahı, 85 adet Doçka uçak savar mühimmatı, 1 adet 7.62 milimetre PKMS makinalı tüfek ve 150 adet mühimmatı, 3 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet RPG 7 Roketatar ve 7 adet mühimmatı, 4 adet sevk fişeği, 2 adet 20 kilogramlık alfa fire düzenekli kombine EYP, Alpha fire düzeneğine bağlı 7 adet EYP, 1 adet basınçtan kurtulmalı EYP, kaya oyuğunda, tuzaklanmamış ve yeni bırakılmış EYP düzenekleri, 5 havan mühimmatı, 6 adet basma düzenek ele geçirilerek METİ timlerimiz tarafından imha edildi." denildi.

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