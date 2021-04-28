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Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit düşen Mustafa Çalım, Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

AA28 Nisan 2021 Çarşamba 13:42 - Güncelleme: 28 Nisan 2021 Çarşamba 13:42
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Şehit Çalım'ın (23) Türk bayrağına sarılı naaşı, Dumlupınar Mahallesi'ndeki babaevinde "helallik" alınmasının ardından Asri Mezarlık Camisi'ne götürüldü.

Burada düzenlenen törene, şehidin annesi Zeynep, babası İbrahim, kardeşleri Asiye ve Kübra Çalım ile yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı cenaze namazından sonra Çalım'ın naaşı, Garnizon Komutanlığı Şehitliği'nde defnedildi.

Bakan Yanık, törende şehit annesi Zeynep, kardeşleri Asiye ve Kübra Çalım'a başsağlığı dileğinde bulundu.

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