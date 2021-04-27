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Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan askerimiz için tören

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan Piyade Teğmen Mehmet Kıvık için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde tören gerçekleştirildi.

AA27 Nisan 2021 Salı 08:44 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 08:44
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Şehit Kıvık'ın Türk bayrağına sarılı naaşının alana getirilmesinin ardından saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Şehidin naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzda taşınarak helikoptere konuldu.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile güvenlik güçleri katıldı.

Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen şehit Kıvık'ın naaşı, buradan memleketi İzmir'e uğurlanacak.

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