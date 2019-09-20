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PENÇE-3 PKK’da çözülmeyi artırdı

Pençe-3 harekatıyla Irak’ın kuzeyine düzenlenen operasyonlar sonrasında terör örgütü PKK’da çözülmeler arttı. Kamplardan kaçan teröristler, güvenlik güçlerine bir bir teslim oluyor. Silopi’de 4’ü kadın 6, Hakkari’de de 1 terörist teslim oldu. Haftanin bölgesinde 3, Hakkari’de 2 terörist de öldürüldü.

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Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak’ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine yönelik hava harekatında PKK’lı 3 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başarıyla devam eden Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesine hava harekatı düzenlendi.  Harekatta, bölücü terör örgütü mensubu PKK’lı 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

ORTAK OPERASYON 

İçişleri Bakanlığından, Hakkari’de İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca yapılan ortak operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca ve MİT Başkanlığınca operasyonlar düzenlendi. Operasyonda silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi. 

Bölgede operasyonlar devam ediyor. Hakkari kırsalında son iki günde gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 olduğu kaydedildi. 

İKNA EDİLDİ 

Hakkari’de polisin yaptığı ikna çalışmaları sonucu 1 terörist teslim oldu. Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu, 2014 yılında PKK’nın dağ kadrosuna katıldığı belirtilen bir teröristin ikna edilerek teslim olduğu belirtildi. 

SİLOPİ'DE 6 PKK’LI TESLİM

Bu arada terör örgütü PKK’nın Irak’ın kuzeyindeki kamplarından kaçıp Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı’na gelerek güvenlik güçlerine teslim olan 4’ü kadın 6 terörist gözaltına alındı. Teröristlerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

İzmir’de PKK operasyonu: 9 gözaltı

İzmir’de, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, örgüt üyesi oldukları belirtilen 9 kişi, gözaltına alındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, dün sabah terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, örgüt üyesi oldukları belirtile gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları evlerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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