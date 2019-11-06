23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7648
  • 6,3896
  • 275.827
  • 100581
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Pencerede asılı kalan çocuk ölümden döndü

Adana'da 2.5 yaşındaki çocuk, 10 katlı apartmanın 4. katındaki açık olan pencere önünde oynarken demir korkulukların arasından asılı kalınca 10 yaşındaki kardeşinin tutup yardım istemesi sonucu kurtarıldı.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Edinilen bilgiye göre, olay 4 Kasım Pazartesi akşam üzeri merkez Çukurova ilçesi, Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Zeynep Can, eşi Hüseyin Can iş yerindeyken saat 17.30 sıralarında okuldaki çocuğunu almak için 2.5 yaşındaki oğlu Cihan Can'ı 10 yaşındaki oğlu Özgür Can'a bırakıp evden çıktı. Bir süre sonra Cihan Can, pencere önünde oynamaya başladı. Ağabeyi Özgür Can, pencerede demir korkuluk olduğu için pencerenin açık olmasını da önemsemedi. Ancak pencere önünde oynayan Cihan Can bir süre sonra pencereden düştü. Can'ın vücudu demir korkulukların arasından geçince kafası demir parmaklığa sıkışıp askıda kaldı. Ağabeyi Özgür Can "imdat" diye bağırarak yardım isteyip bir taraftan da kardeşini tutarak aşağı düşmesini önlemeye çalıştı. Bu arada, ağabeyin yardım çığlığını duyan vatandaşlar hemen apartmana koştu. Ancak anne okula giderken kapıyı kapattığı için vatandaşlar kapıyı da açamadı. Bu sırada, alt komşu pencereye çıkarak çocuğun düşme ihtimaline karşı onu tutmaya çalıştı. Ağabeyin gücü de çocuğu tutmaya yetmemeye başlayınca vatandaşlar balyoz getirip kapıyı kırıp içeri girdi. Bir vatandaş da demir kesme makası getirdi. Mahalleli ise çocuğun düşme ihtimaline karşılık yerde kilim tutarak yere çakılmasını önlemeye çalıştı. Çocuk bir süre daha askıda yardım bekledi. Bu anlar bir cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Çocuk bir süre sonra demir korkuluk kesilerek kurtarıldı. Okuldan gelen anne ise yaşananları öğrenince şok oldu. 
 
Can ailesi çocuğun askıda kaldığı yere yastık koyarak bir daha kaza olmaması için önlem aldı. Düşmekten son anda kurtulan çocuk ise hale şokun etkisini atlatamadı. Onu kurtaran ağabeyi Can ise kardeşini öyle görünce çok korktuğunu hemen 'imdat' diye bağırıp yardım istediğini belirterek, "Demir parmaklık arasından girmiş sadece bir kolu ve kafası tutuyordu. Ben hemen onu düşmemesi için tutup yardım istedim. Daha sonra ağabeyler geldi kardeşimi kurtardı çok mutlu oldum" dedi.

Türk Savunma Sanayiinde bir ilk! Başarıyla fırlatıldı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

İzmir merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu

Konut ve çeyiz hesabına alternatif modeller yolda

Konut ve çeyiz hesabına alternatif modeller yolda

Atama kararları Resmi Gazete'de

Atama kararları Resmi Gazete'de

Facebook logosunu değiştirdi: Yeni hali şaşırttı

Facebook logosunu değiştirdi: Yeni hali şaşırttı

4 kardeşin sır ölümünde ilk tespit

4 kardeşin sır ölümünde ilk tespit

Türk bilim insanı Hawking'den ilham aldı, konuşma cihazı üretti

Türk bilim insanı Hawking'den ilham aldı, konuşma cihazı üretti

'Soğuklar başladı...' notuyla paylaşıldı! Hepsini vücuduna sarmış

'Soğuklar başladı...' notuyla paylaşıldı! Hepsini vücuduna sarmış

Anne kızın 112 mesaisi

Anne kızın 112 mesaisi
 

POPÜLER HABERLER

´Bizi aldatamazlar´ dedi, açıkladı: Hala güvenli bölgede olduklarını biliyoruz

´Bizi aldatamazlar´ dedi, açıkladı: Hala güvenli bölgede olduklarını biliyoruz

İstanbul'da depremlerle battı... Havadan böyle görüntülendi

İstanbul'da depremlerle battı... Havadan böyle görüntülendi

Evrenin en göz alıcı fotoğrafları

Evrenin en göz alıcı fotoğrafları

Dünyanın en güzel buzul manzaraları

Dünyanın en güzel buzul manzaraları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA