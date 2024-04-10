Pençe'ye kilit zamanı! Türkiye'nin planı belli oldu

Irak'ın kuzeyindeki PKK'nın varlığını sonlandırmayı hedefleyen büyük harekât için hazırlıklar sürüyor. Harekat öncesinde üs bölgeleri kurularak güvenli bölgeler oluşturulacak. 'Pençe-Kilit'in son serisiyle güney sınırı rahat nefes alacak.

Türkiye'nin sınır dışı harekatının detaylarına ulaşıldı. Buna göre komandolar kara birlikleri ve Jandarma aktif olarak operasyonda yer alacak. Son yapılacak müdahale ile Irak'ta bölücü örgüt PKK'nın varlığına son vermeyi hedefliyor. Pençe-Kilit Harekâtları'nı bitirecek ve Irak'ta PKK'nın varlığına son verecek olan stratejik operasyonun ayrıntıları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yeni Şafak'ın haberine göre, TSK ve Jandarma'da komuta kademesi arasında operasyon görüşmesi yapıldı. Planlamaya aktif olarak Jandarma katılacak. Yapılan stratejik toplantılarda, TSK'nın ele geçirdiği, güvenliğini sağladığı bölgelerin Jandarma'ya teslim edilmesi kararlaştırıldı.

PENÇE SERİSİ BU YIL BİTİYOR

Böylece piyade askerlerin operasyonlara katılması sağlanacak. PKK'yı Irak'ın içinde kilitleyerek, 2024 yılında Pençe serisi faaliyetlerini sonlandırmayı planlayan TSK, son harekâtla güney sınırını rahatlatmayı, gelecek operasyonların da hazırlıklarını yapmayı amaçlıyor.

GÜVENLİ BÖLGELER OLUŞTURULACAK

Harekâttan önce üs bölgeleri kuracak olan asker, güvenli bölgeler oluşurmayı hedefliyor. Özellikle Kandil ve Gara'ya yapılması planlanan hava harekâtlarının ardından, eylem yapmak isteyen teröristlerle karşılaşma ihtimaline karşı TSK, güvenli bölgelerin kontrolünü sağlayacak.