Pendik Belediye Başkanı Cin'den İmamoğlu'nun paylaşımına manidar cevap: Twitter'da yağmursuz gök gürültüsü gibisiniz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Pendik'te yaptıkları ile ilgili sosyal medya paylaşımlarına Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Sayın Başkan selamlar, "tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz" derler. Sizin için geçerli değil herhalde. 4 yılda Pendik'te bir iziniz olmadığı halde Maşaallah Twitter'da yağmursuz gök gürültüsü gibisiniz. Herkese yakışmıyor size bu da yakışıyor. Hayat size güzel" yorumunda bulundu.
Sayın Başkan selamlar.— Ahmet Cin (@ahmetcinpendik) August 4, 2023
"tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz." derler.
Sizin için geçerli değil herhalde.
4 yılda Pendik'te bir iziniz olmadığı halde maşaallah Twitter'da yağmursuz gök gürültüsü gibisiniz.
Herkese yakışmıyor size bu da yakışıyor.
Hayat size güzel. https://t.co/CI1U3lfa9w