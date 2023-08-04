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Pendik Belediye Başkanı Cin'den İmamoğlu'nun paylaşımına manidar cevap: Twitter'da yağmursuz gök gürültüsü gibisiniz

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ilçeyle ilgili paylaşımına, 'Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz derler. Sizin için geçerli değil herhalde. 4 yılda Pendik'te bir iziniz olmadığı halde Maşaallah Twitter'da yağmursuz gök gürültüsü gibisiniz.' cevabını verdi.

IHA4 Ağustos 2023 Cuma 13:41 - Güncelleme:
Pendik Belediye Başkanı Cin'den İmamoğlu'nun paylaşımına manidar cevap: Twitter'da yağmursuz gök gürültüsü gibisiniz
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden Pendik'te yaptıkları ile ilgili paylaşımına Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'den manidar cevap geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Pendik'te yaptıkları ile ilgili sosyal medya paylaşımlarına Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Sayın Başkan selamlar, "tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz" derler. Sizin için geçerli değil herhalde. 4 yılda Pendik'te bir iziniz olmadığı halde Maşaallah Twitter'da yağmursuz gök gürültüsü gibisiniz. Herkese yakışmıyor size bu da yakışıyor. Hayat size güzel" yorumunda bulundu.

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