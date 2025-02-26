Pendik Belediyesi Ramazan Ayına Hazır

Pendik Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini en güzel şekilde yaşatmak ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla birçok etkinliğe imza atıyor. İftar yemeklerinden sosyal yardımlara kadar geniş bir yelpazede düzenlenen etkinliklerle Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhu Pendik'te hissedilecek.

İFTAR SOFRALARINDA GENİŞ KATILIM

Ramazan ayı boyunca farklı noktalarda kurulacak iftar çadırlarında vatandaşlara sıcak yemek hizmeti sunulacak. Kavakpınar Ahmedi Hani Kültür Merkezi Yanı, Pendik Sahil Meydanı Etkinlik Alanı, Kaynarca Yeni Nesil Yaşam Merkezi, Pendik Millet Bahçesi ve Esenyalı Dörtyol'da kurulacak iftar çadırlarında vatandaşlar Ramazan ayının bereketini birlikte yaşayacak. Bunun yanı sıra Bademlik Gülbeden Hatun Camii, Dumlupınar Merkez Camii, Şeyhli Akşemseddin Camii, Orhangazi Merkez Camii ve Velibaba Merkez Camii'nde düzenlenecek cami iftarları ile ibadetlerini yerine getiren vatandaşlara iftar imkanı sağlanacak. Tüm bu noktalarda günlük 12.000 kişiye iftar yemeği verilecek.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE RAMAZAN KOLİSİ DAĞITIMI

Ramazan ayı boyunca ilçede yaşayan sosyal yardıma muhtaç ailelere gıda kolisi desteği sağlanacak. Temel gıda maddelerinden oluşan Ramazan kolileri, belediye ekipleri tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak sofralarına bereket katılacak.

VERESİYE DEFTERLERİ KAPATILIYOR

Dayanışma ruhunu pekiştirmek amacıyla Pendik Belediyesi, hayırseverlerin de desteğiyle ilçedeki mahalle bakkallarında ihtiyaç sahibi vatandaşlara ait veresiye borçlarını kapatarak hayırseverlik geleneğini sürdürecek. Pendik Belediyesi, Ramazan ayı boyunca hayata geçireceği bu anlamlı etkinliklerle paylaşma ve dayanışma kültürünü yaşatmaya devam edecek.

"PENDİK RAMAZAN'A HAZIR "

Ramazan ayına yönelik yapılan hazırlıklarla ile ilgili konuşan Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik Belediyesi olarak ramazan ayına özel hazırlıklarımız var, ramazan ayının ruhuna uygun özel programlarımız var. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması, gıda kolilerimiz, alışveriş kart yardımlarımız olacak. Pendik'te 10 ayrı noktada iftar çadırı hizmetimiz olacak. Sivil toplum kuruluşlarıyla, hemşeri dernekleriyle yapacağımız programlar olacak. Yaklaşık 12 bin kişilik iftariyelik hizmetimiz olacak. Ramazanın ruhuna uygun dinletiler, kültürel etkinlikler yapacağız. Yaklaşık 4 yıldan beri devam ettiğimiz zimmet defteri kapatma çalışmamız olacak. İşadamlarımızla işbirliği içerisinde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız bakkallara olan borçlarını kapatmaya çalışacağız. Öte yandan Hatay'da sabit aşevinde 5 bin kişilik iftar yemeği vereceğiz. Filistin'de Gazze'deki kardeşlerimizin ramazan ayını güzel bir şekilde geçirebilmeleri için günlük 1500 kişilik bir iftar yemeği çalışmamız olacak. Ramazan ayı için hazırlıklarımızı tamamladık. Bu mübarek ayın sağlıklı, huzurlu ve barış içerisinde geçmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.