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Pendik katliamcısı tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

Pendik'te dün 3 kişiyi silahla vurarak öldüren, bir kişiyi ise yaralayan zanlı Ahmet Önal, bugün çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Şüpheli mahkemedeki ifadesinde bir anlık sinirle eylemi gerçekleştirdiğini ileri sürerek tutuksuz yargılanmak istedi.

  • DHA
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Pendik Güllübağlar Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerindeki Yılmaz ailesine ait marketi dün sabah saatlerinde basan Ahmet Önal, yanında getirdiği pompalı tüfek ve tabanca ile market sahipleri baba Orhan Yılmaz, kızı Rabia Yılmaz, amca Ahmet Yılmaz ve yenge Rabia Yılmaz'ı kurşun yağmuruna tuttu. Orhan Yılmaz, Rabia Yılmaz ve Ahmet Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken yenge Rabia Yılmaz'ın ise hastanedeki tedavisi devam ediyor. Saldırının ardından yandaki binaya sığınan Ahmet Önal, polis tarafından gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan aile üyelerinin linç girişimi üzerine zırhlı araçlarla mahalleden çıkarılan şüpheli Ahmet Önal, Asayiş Şube Cinayet Büro Ekiplerine teslim edildi. Zanlı Ahmet Önal bugün yoğun güvenlik önlemleri altında Kartal'daki İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Ahmet Önal, nöbetçi savcıya verdiği ifadenin ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Ahmet Önal tutuklanarak Maltepe Cezaevine gönderildi. 

“PİŞMANIM, TUTUKSUZ YARGILANMAMA KARAR VERİLSİN"

Önal mahkemede verdiği ifadede, “Yaklaşık 5 ay önce Rabia'nın ağabeyleri beni darp etmişti. Ayrıca beni her gördüklerinde küfür ediyorlardı. Olay günü, yine Rabia'nın ağabeyleri bana küfür etti. Ben de iş yerine gidip silahları alıp geri geldim. Rabia da bana büyü yaptığını, ya onun olacağını ya da buralardan gitmem gerektiğini söylüyordu. Söz konusu tahrik ve kışkırtmalarla bir anlık sinirle bu eylemi gerçekleştirdim. Daha sonra polise teslim oldum. Pişmanım, tutuksuz yargılanmama karar verilsin" iddiasında bulundu. 

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