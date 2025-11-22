İSTANBUL 22°C / 14°C
Pendik Marina'da feci ölüm: Pervaneye kapılıp can verdi

Pendik Marina'da 3 kişinin bulunduğu teknede halat kopması sonucu kaza yaşandı. Teknenin aniden durmasıyla dengesini kaybederek denize düşen ve pervaneye takılarak ağır yaralanan M.T. (40), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tekne kaptanı A.A.K. (41) ise tutuklandı.

22 Kasım 2025 Cumartesi 15:19
Olay, 16 Kasım günü Pendik Marina'da meydana geldi.

İddiaya göre, M.T. ve beraberindeki iki arkadaşı tekneyle denize açılmak istedi. Bu esnada tekneyi iskeleye bağlayan halat henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı koptu.

Hareket halindeki teknenin aniden durmasıyla birlikte M.T., bir anda dengesini kaybederek denize düştü. Düştüğü noktada motorun pervanesine takılan M.T. ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan M.T., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından gözaltına alınan tekne kaptanı A.A.K. (41), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis ekipleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

