Pendik metrosu ne zaman açılacak? Pendik Sabiha Gökçen metro durakları

Pendik Sabiha Gökçen metro hattı açılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik Sabiha Gökçen metro durakları ve yolcu kapasitesi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Özellikle uçak yolculuğu yapacak olan vatandaşlar, Pendik metrosu ile Sabiha Gökçen'e kolay bir şekilde ulaşım sağlayacak. Peki Pendik metrosu ne zaman açılacak? İşte Pendik Sabiha Gökçen metro durakları

PENDİK METRO NE ZAMAN AÇILACAK?

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 2 Ekim Pazar günü hizmete açılacak.

Günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verecek olan Pendik metrosu ile Sabiha Gökçen Havalimanı'na Kadıköy–Kartal–Kaynarca Metro Hattı ile aktarma yapılabilecek.

PENDİK SABİHA GÖKÇEN METRO DURAKLARI

Pendik metrosu Tavşantepe'den başlayıp Fevzi Çakmak, Şeyhli, Yayalar, Kurtköy istasyonlarından geçerek İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na ulaşacak.

7.4 kilometre uzunluğundaki Pendik metro hattı ile İstanbul Gökçen Havalimanı'na Kadıköy, Kartal, Kaynarca metro hattının devamında doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak.

Pendik metrosu ile Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika, İstanbul Anadolu Adliyesi-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 12 dakika, Kadıköy-Fevzi Çakmak (Hastane) arası 42 dakika, Kurtköy Sanayi-Çamlıca arası 45 dakika, Sabiha Gökçen Havalimanı-Çamlıca arası 48 dakika, Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 50 dakika, İstanbul Havalimanı-Sabiha Gökçen Havalimanı arası 100 dakika olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede ve 80 kilometre hıza sahip olduğunu söyledi.

Bakan Karaismailoğlu, "Hattın faaliyete başlamasıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Pendik Tavaşantepe'ye 10 dakikada, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne 12 dakikada, Kadıköy'e de 45 dakikada ulaşmak mümkün olacak" ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, "Ülkemiz genelinde 12 ilimizde 811,4 kilometre şehir içi raylı sistem hattı işletme altındadır. Dünyanın en büyük metropollerinden olan İstanbul'u modern raylı sistem ağlarıyla baştan başa donatmaya devam ediyoruz. İstanbul'da şu an itibarıyla Gayrettepe-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı, Başakşehir-Çam Sakura-Kayaşehir, Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı, Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Raylı Sistem Projesi, Kazlıçeşme-Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi, Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Kirazlı Bağcılar metro hattı ile açılışını pazar günü hep birlikte ve gururla yapacağımız Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının da dahil olduğu, 103,3 kilometrelik 7 hatta İstanbul için 7/24 çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.