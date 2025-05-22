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Pendik mitinginde alan boş kaldı... CHP umduğu desteği bulamadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yolsuzluk şüphesiyle tutuklanan eski Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için Pendik'te düzenlenen mitingde alanın boş kalması dikkatlerden kaçmadı.

IHA22 Mayıs 2025 Perşembe 11:58 - Güncelleme:
Pendik mitinginde alan boş kaldı... CHP umduğu desteği bulamadı
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CHP'nin, yolsuzluktan tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için düzenlediği ilçe mitinglerinin altıncısı Pendik'te yapıldı. Miting alanında beklenen kalabalığın oluşmadığı dikkat çekti. Alan dron ile görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yolsuzluk ve terör iddiasına ilişkin soruşturmalar sürerken, CHP il ve ilçe mitinglerine devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen mitinglerin altıncısı geçtiğimiz gün Pendik Sahil Tören Alanı'nda yapıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşma yaptığı mitinge beklenen yoğun katılım sağlanmadı.

Miting alanının tam dolmadığı ve birçok bölümün boş kaldığı görüldü. Alan dron ile görüntülendi.

"YÜZ BİNLER AYAKTA" ALGISI TUTUMADI

Öte yandan CHP'nin yayın organı Halk TV'nin söz konusu mitinge ilişkin "İmamoğlu için yüz binler Pendik'te" iddiası asılsız çıktı.

İBB'nin yolsuzluktan tutuklanan eski Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diploması da usulsüz yatay geçiş yaptığı gerekçesiyle iptal edilmişti.

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