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Pendik'de bulunan Marina'da yangın çıktı

İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan marina da sabah saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına aldı.

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İstanbul, Pendik ilçesinde yer alan marinada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı saat 06.00 sıralarında bakım için kara park alanına alınan bir yatta yangın çıktı. Yükselen alevlere kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almayı başarırken polis ve güvenlik görevlileri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Herhangi bir olumsuzluğa karşı ambulans ekiplerinin hazır bekletildiği gözden kaçmazken yangını kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekipleri soğutma çalışmasının ardından bölgeden ayrıldı. Yatta maddi hasar meydana geldi.

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