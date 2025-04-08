Pendik'e 6 yılda 15 milyar 500 milyonluk rekor yatırım

Pendik Belediyesi, Belediye Başkanı Ahmet Cin'in kararlı ve gayretli çalışmalarıyla son 6 yılda ilçeye yüzlerce proje ve yatırım gerçekleştirildi. Bütçesinin yüzde 45'ini yatırımlara ayıran belediye, ilçeye 15 Milyar 500 Milyon TL'lik yatırım kazandırdı. Bu yatırımlar sayesinde Pendik; Kaynarca Yeni Nesil Yaşam Merkezi, Pendik YETGİM, Pendik Korusu, Yeşil Koridor gibi vizyon projeler dahil yüzlerce yatırıma ev sahipliği yaptı. Pendik'te yaşam kalitesini daha da yükseltmek için var gücüyle çalıştıklarını vurgulayan Başkan Ahmet Cin: "Bütçemizin yarısını yatırımlara ayırıyoruz. Her zaman dediğimiz gibi Pendik'in sürdürülebilir kalkınmasını desteklemek, toplumsal yaşam kalitesini artırmak için çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

KAYNARCA YENİ NESİL YAŞAM MERKEZİ 15. SPOR TESİSİ OLDU

Başkan Ahmet Cin'in bir diğer vizyon projelerinden biri de Kaynarca Yeni Nesil Yaşam Merkezi oldu. Toplamda 11 bin 582 metrekarelik kullanım alanına sahip merkez zemin dahil 4 kattan oluşuyor. Komplekste yarı olimpik yüzme havuzu, bowling ve basketbol salonları, minder sporları ve fitness alanlarının yanı sıra diğer spor komplekslerinden farklı olarak kütüphane, kitap kafe, bilim merkezi, teknoloji merkezi, Green Box salonu, e-spor salonu ve eğitim amaçlı sınıflar yer alıyor.

TOPLAMDA 5 YENİ SPOR KOMPLEKSİ TAMAMLANDI

Pendik, Belediye Başkanı Ahmet Cin döneminde Kaynarca Yeni Nesil Yaşam Merkezi'nin yanı sıra 4 yeni spor kompleksi daha kazandı. Mete Gazoz Spor Kompleksi, Busenaz Sürmeneli Spor Kompleksi, Ahmet Çalık Spor Kompleksi tamamlanarak hizmete girerken yapımı tamamlanan Ahmet Yesevi Spor Kompleksi de yakında bölge sakinlerinin hizmetine sunulacak.

PENDİK BELEDİYESİ SU SPORLARI MERKEZİ HİZMETTE

Pendik Belediyesi tarafından PenCR Güzelyalı Sosyal Tesisleri'nin hemen yanında inşa edilen "Su Sporları Merkezi" hizmete girdi. Hizmette ilk kano eğitimleri başladı. Etkinlik öncesi tüm katılımcılara uzman eğitmenler eşliğinde teorik bilgiler verildi. Daha sonra can yeleklerinin dağıtılmasıyla katılımcılar kanolara binerek denizle buluştu. 30 dakika süren etkinlikte cankurtaran Zodyak bot eşliğinde uzman personel de eşlik etti. Böylece katılımcılar denizde kano sürmenin tadını çıkardı.

PENDİK BELEDİYESİ YENİ BİNASINA KAVUŞUYOR

Esenler Mahallesi'nde geçici olarak hizmet veren Pendik Belediyesi, yeni hizmet binasına kavuşuyor. Bahçelievler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda yapımı süren ve kaba inşaatı tamamlanan yeni bina, modern mimarinin yanı sıra Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden motifleri barındırıyor. Vatandaşların konforunun ön planda tutulduğu yeni binada her katta açık ofis sistemi ile tasarlanmış müdürlükler vatandaşlara konforlu ve hızlı bir şekilde hizmet verecek. Deprem izolatörlü olarak inşa edilen yeni hizmet binası kendi enerjisini güneş panelleriyle üretecek çevre dostu teknolojiye sahip olacak.

PENDİK YETKİNLİK GELİŞTİRME VE İSTİHDAM MERKEZİ (YETGİM) NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ YETİŞTİRİYOR

Pendik Belediyesi "Yetkinlik Geliştirme ve İstihdam Merkezi" (YETGİM) Projesini hayat geçirdi. İstanbul Kalkınma Ajansı'ndan hibe alan proje kapsamında yine Pendik Belediyesinin Sanayi Mahallesi'ne yaptığı mesleki eğitim merkezi binasında eğitimler veriliyor. YETGİM projesiyle sanayi ve hizmet alanında öne çıkan sektörlerde nitelikli iş gücü yetiştirilmesine ve istihdama katkıda bulunuluyor. Merkezde son dönemlerde verilen eğitimler arasında yapay zeka dersleri de yer alıyor.

3 YENİ KÜLTÜR VE SEMT MERKEZİ HİZMETE GİRDİ

Belediye Başkanı Ahmet Cin döneminde 3 yeni kültür ve semt merkezi daha hizmete girdi. 1 merkez ise yenilendi. Velibaba Hatice Müberra Konuk Kültür Merkezi, Orhangazi PESEM ve Kurtköy El Sanatları Merkezi (PESEM Vitrin) vatandaşların hizmetine sunuldu. Velibaba'da inşa edilen Hatice Müberra Konuk Kültür Merkezi'nde kütüphane, muhtarlık, ASM, eğitim atölyeleri ve çok amaçlı salonlar yer alırken Orhangazi PESEM, kurs merkezi olarak hizmet veriyor. Ankara Caddesi üzerinde kurulan PESEM Vitrin'de dinlenme alanları, meydan, oyun parkı ve el sanatları satış birimi yer alıyor. Revize edilen Kurtköy Semt Merkezi'nde ise kütüphane, eğitim ve danışmanlık birimi, aile destek merkezi ve çok amaçlı salon hizmet veriyor.

KURTDOĞMUŞ VE BALLICA'YA KÖY KONAKLARI YAPILDI, SIRA EMİRLİ'DE

Köyler bölgesine yatırımlarını sürdüren Pendik Belediyesi, Kurtdoğmuş ve Ballıca Mahallelerine köy konağı yaptı. Her iki konakta da muhtarlık, okuma salonu, çay ocağı ve çok amaçlı salon bulunuyor. Emirli'ye de köy konağı yapılacak. Proje halindeki konağın önümüzdeki dönemlerde yapımına başlanacak

PENDİK KORUSU'NA GELENLER ŞEHİR STRESİNDEN UZAKLAŞIYOR

Belediye Başkanı Ahmet Cin'in göreve başladığı ilk zamanlarda hayata geçirdiği vizyon projelerden biri Pendik Korusu oldu. Yenişehir Mahallesi Manolya Sokak'ta kurulan 173 bin m2 alanlı koruya gelen ziyaretçiler piknik alanı, amfi tiyatro, workout alanı, macera parkuru, bisiklet ve yürüyüş parkuru, kafe, restoran ve çocuk oyun alanlarından yararlanarak şehir stresinden uzaklaşarak yeşilin keyfini çıkarıyor.

PENDİK MİLLET BAHÇESİ HİZMETE GİRDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan, bakım çalışmalarını ise Pendik Belediyesinin gerçekleştirdiği Pendik Millet Bahçesi hizmete girdi. Deniz manzarası, yapay göletleri, bisiklet ve yürüyüş yollarıyla Pendik'in en büyük dinlenme, sosyal ve spor alanı olan Millet Bahçesi 40 futbol sahası büyüklüğüne sahip. 7/24 güvenliğin sağlandığı Pendik Millet Bahçesi'nde yıl için konserlerden şenliklere onlarca etkinlik düzenleniyor.

"YEŞİL KORİDOR PROJESİ" DEVAM EDİYOR

Pendik Belediyesi yapımı devam eden Kartal-Pendik-Tuzla, Velibaba-Tersane Kavşağı ve Çamlık- Kurtköy Bağlantı Yollarının kenarlarını yeşillendiriyor. 153 bin m2si yeşillendirilen "Yeşil Koridor" adlı proje kapsamında belediye ekipler, her tamamlanan etap sonrası yol kenarlarını ağaçlandırıp ve bitkilendirerek yeşil koridoru büyütüyor. Tamamlandığında toplam 180 bin m2 olacak Yeşil Koridor sayesinde yeşil alan miktarı artarken aynı zamanda araçların yaydığı egzoz gazı da ağaç ve bitkiler tarafından emilmiş oluyor.

ÇOCUKLAR, PENDİK MASAL PARKI'NI ÇOK SEVDİ

Belediye Başkanı Ahmet Cin'in göreve geldiğinde gerçekleştirdiği ilk icraatlardan biri Pendik Masal Parkı oldu. Masal Anlatan Ağaç'tan Rafadan Tayfa'ya Keloğlan'dan oyun parkına kadar çocuklar için birçok ünitenin bulunduğu Kavakpınar'daki Pendik Masal Parkı onlardan büyük ilgi gördü. Masal Parkı'na gelen çocuklar hem eğitim görüyor hem de oyunlarla eğleniyor.

50 YENİ ŞEHİR PARKI

Pendik Belediyesi 2019 yılından bu yana çok sayıda park yaptı. Doğu Mahallesi Ufuk Sokak'a yapılan son parkla birlikte park sayısı 50 oldu. Parklarla birlikte hem yeşil alan miktarı artıyor hem de çocuklar aileleriyle birlikte güvenli bir şekilde vakit geçirebiliyor. Son 6 yılda Pendik'e kazandırılan yeşil alan 1,5 Milyon m2 oldu.

ORMAN CADDESİ AKILLI SİSTEMLERLE DONATILDI

Pendik Belediyesinin en önemli alt ve üst yapı yatırımları arasında Orman Caddesi yer alıyor. İki etaptan oluşan cadde, akıllı sistemlerle tasarlandı. Daha önce tek şerit olan cadde iki geliş, iki gidiş şeklinde genişletilerek olası kazaların önüne de geçilmiş olundu. Isı ölçen sıcaklık sensörleri ve trafik yoğunluğunu ölçen kameralarla donatılan yol, don riski taşıyan durumlarda buz çözeltisi püskürten bir sisteme sahip.

ALTERNATİF BAĞLANTI YOLU ÇALIŞMALARI TEK TEK TAMAMLANIYOR

İlçe genelindeki yol açma ve genişletme çalışmalarının en büyüğü olan "Kartal-Pendik-Tuzla Arası Alternatif Bağlantı Yolu" etaplar halinde bir bir tamamlanıyor. Son olarak 2. etap Abdülhamid Han ve 3 ve 4. etaplar olan Sultan Vahdettin Caddelerinin tamamlandığı yol tamamen bittiğinde Velibaba, Ertuğrulgazi, Yayalar, Sülüntepe, Şeyhli, Güllübağlar, Ramazanoğlu, Sanayi, Kavakpınar, Orhangazi, Fatih ve Ahmet Yesevi olmak üzere 12 mahalle birbirine bağlanacak. Pendik Belediyesi ekiplerinin sürdürdüğü bir diğer yol çalışması da "Velibaba-Tersane Bağlantı Yolu Alternatif Yol" Projesi. Toplam uzunluğu 9 km olan ve Esenler, Güllübağlar ve Çamçeşme Mahallelerinden geçen yol, Kavakpınar TEM Bağlantı Yolu'na bağlanacak. Çamlık ve Sülüntepe bölgelerinden havaalanı yoluna alternatif ulaşım sağlayacak olan Kurtköy Dereyolu ise tamamlandı. 4 etaptan oluşan ve 2,5 km'lik uzunluğa sahip yol, Kurtköy Mahallesi'nde derenin her iki yanına inşa edildi.

YENİ METRO İSTASYONLARINA ÜÇ YENİ MEYDAN

İlçeye en büyüğü Kurtköy'e olmak üzere 3 yeni meydan daha kazandıran Pendik Belediyesi, tüm meydanları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının tamamlayıp hizmete sunduğu Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı İstasyonlarına entegre etti. Kurtköy Metro İstasyonu'na entegre olarak inşa edilen meydan 7 bin 500 metrekarelik bir alana sahip. 3 bin 650 metrekarelik yeşil alanın bulunduğu Kurtköy Meydanı'nda aynı zamanda oturma alanları, büfe, mescit ve tuvalet gibi donatılar yer alıyor. Kurtköy Meydanı'nın yanı sıra Yayalar-Şeyhli ve Fevzi Çakmak Mahallelerine de meydan inşa edildi. Yayalar-Şeyhli 2 bin metrekare, Fevzi Çakmak ise 3 bin 800 metrekarelik alana sahip. Bu meydanlarda aynı zamanda otopark yer alıyor. Yayalar-Şeyhli'ye yapılan meydanda 245 araçlık otopark hizmet veriyor.

PİLOT BÖLGELER BİSİKLET YOLLARIYLA DONATILIYOR

Yenişehir, Çamlık, Kurtköy ve Harmandere olmak üzere 4 bölgede planlanan Bisiklet Yolu Projesi devam ediyor. Pendik Belediyesinin etaplar halinde sürdürdüğü projede 45,4 km'lik bölüm tamamlandı. 60 km olarak planlanan bisiklet yolunda yaya ve yol geçişlerine çift komponentli çevreci boyalar kullanılıyor.

ORTA-DUMLUPINAR MAHALLELERİ KENTSEL DÖNÜŞÜMDE KABA İNŞAATLAR BİTTİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Pendik Belediyesinin katkılarıyla devam eden İstanbul'un en büyük kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Orta-Dumlupınar Mahalleleri Kentsel Dönüşüm Projesi hızla devam ediyor. 142 bin metrekarelik alanı kapsayan projede binaların kaba inşaatları tamamlandı.

PENDİK 10 YENİ KÜTÜPHANE DAHA KAZANDI

Pendik Belediyesi ilçeye 10 yeni kütüphane daha kazandırdı. Velibaba, Esenyalı, Aydos, Sülüntepe, Batı, Doğu, Sapanbağları, Kurtköy ve Kaynarca Yeni Nesil Yaşam Merkezi'ndeki 2 kütüphaneyle birlikte ilçe genelindeki toplam kütüphane sayısı 23'e çıktı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE DESTEK ARTTI

Pendik'te ikamet eden ve üniversiteye yeni kayıt olan öğrencilere desteğini her yıl artırarak sürdüren Pendik Belediyesi 2019 yılından bu yana 20.153 Pendikli Üniversiteliye 217 Milyon 500 Bin TL'lik eğitim yardımı yaptı.

KAPALI SEMT PAZARLARI

Pendik Belediyesi; Yenişehir ve Güllübağlar Mahallelerine kapalı semt pazarları inşa etti. Uygun alana sahip olan diğer mahallelere de yapılacak kapalı semt pazarlarıyla vatandaşlar konforlu pazar alışverişinin keyfini çıkarıyor.

YAŞLILARIN YENİ BULUŞMA ADRESİ: VEFA KIRAATHANESİ

Pendik Belediyesi sağlıklı, bağımsız, üretken ve mutlu bir yaşlılığın sürdürülebilmesi için Vefa Kıraathanesi`ni yenileyerek hizmete sundu. 65 yaş ve üzeri vatandaşların aktif ve sağlıklı yaşamalarına yardımcı olmak, sosyalleşmelerine ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla hizmete sunduğu Vefa Kıraathanesi`nde yaşlılara yönelik Ergoterapi Hizmeti, Hobi Faaliyetleri, Kişisel Bakım Hizmeti, Danışmanlık, Periyodik Sağlık Kontrolü ve Sosyal Aktiviteler düzenleniyor.

AİLE DESTEK MERKEZİ KURULDU

Bir diğer önemli sosyal proje de Pendik Belediyesi Aile Destek Merkezi. Dört farklı kategoride hizmet veren Aile Destek Merkezi'nde bireysel, aile ve çiftlere yönelik destek sağlanıyor. Uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilen destek hizmetlerinde aile ve çift terapisiyle değişim ve gelişim sağlamak adına bireyler arası iletişim ve ilişkiler çalışıyor. Psikolojik danışmanlık hizmeti başvurusuna 20-60 yaş arası bireyler başvurabiliyor. Diyetisyen hizmetlerinde ise hastalıklarda tıbbi beslenme tedavisi döneminde beslenme, gebelikte beslenme, emzikli döneminde beslenme ve obezitede beslenme gibi hizmetler veriliyor.

14 YENİ SAĞLIK TESİSİ

Pendik Belediyesinin sağlık alanındaki yatırımları Başkan Ahmet Cin döneminde hız kazandı. Yapımı tamamlanmak üzere olan Yeşilbağlar Aile Sağlığı Merkezi ile (ASM) Pendik, 14 yeni sağlık tesisine kavuşmuş oldu.

PEAK, AFAD'TAN AKREDİTASYON ALAN İLK BELEDİYE ARAMA KURTARMA EKİBİ OLDU

Belediye Başkanı Ahmet Cin'in göreve gelişini takiben 2020 yılında kurulan Pendik Belediyesi Arama ve Kurtarma (PEAK) Ekibi, ilçe ve ülke genelinde arama kurtarma ve tatbikat çalışmaları yapıyor. PEAK geçtiğimiz yıllarda yaşanan afetlerde arama kurtarmada yer almanın yanında erzak yardımı ve müsilaj temizliğinde de görev aldı. PEAK aynı zamanda arama kurtarma eğitimleri ve tatbikatlar da düzenliyor. AFAD'tan akreditasyon alan ilk belediye arama kurtarma ekibi olan PEAK, deneyimli personelleri ile olası afetlerde hem Pendiklilere hem de tüm Türkiye'ye hizmet için sık sık tatbikat düzenliyor.

MOBİL ATIK GETİRME MERKEZİ PROJESİ HAYATA GEÇTİ

Çevre ve tasarruf konusunda teknolojiye yatırımlarını sürdüren Pendik Belediyesi "Mobil Atık Getirme Merkezi" Projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında kent genelinde belirlenen noktalara tamamen güneş enerjisiyle çalışan konteynerler yerleştirildi. Atıkları kendinden sıkıştırma özelliğine sahip Mobil Atık Getirme Merkezleri sağlayacakları enerji tasarrufuyla iklim değişikliğiyle mücadeleye katkıda bulunuyor.

PENDİK'E DEĞER KATAN DİĞER YATIRIM VE PROJELERDEN BAZILARI

FİZİKİ YAPILAR

*Pendik Belediyesi Ana Hizmet Binası

*Kaynarca Yeni Nesil Yaşam Merkezi

*Pendik YETGİM (Yetkinlik Geliştirme ve İstihdam Merkezi)

*3 Yeni Kültür ve Semt Merkezi

*2 Yeni Köy Konağı

*5 Yeni Spor Kompleksi

*6 Yeni Sosyal Tesis

*3 Yeni Çevre Koruma Tesisi

GENÇLİK VE SPOR

*50 Yeni Açık Spor Sahası

*Pendik Masal Parkı

*Pendik Gençlik Kampı

*802 Spor Etkinliği

*Başarılı Sporculara Ödül

*Amatör Spor Kulüplerine Destek

*Savunma Sporları Şöleni

*Robot - Bisiklet - Scooter – Paten – Kaykay Yarışları

*51 Noktada Ücretsiz WIFI Hizmeti

EĞİTİM

*25 Yeni Okul

- Güllübağlar İMKB MTA Lisesi Ek Bina

- Yayalar İlkokulu

- Yayalar Ortaokulu

- Tahir Kaya İmam Hatip Ortaokulu

- Mehmet Zahid Kotku Kız Anadolu İHL

- Koca Yusuf Anadolu İHL

- Teknopark İstanbul MTA Lisesi

- Mustafa Kutlu İlkokulu

- Şeyhli Ortaokulu

- M.Ü. Abdulkadir Meragi Güzel Sanatlar Lisesi

- Mahir İz İlkokulu

- Kopuzlar Vakfı Anaokulu

- Turgut Özal Anadolu Lisesi

- GHV İnal Aydınoğlu Sosyal Bilimler Lisesi

- Tunalar Kızılay Anaokulu (Çamçeşme)

- Ahmet Yesevi Ortaokulu (Esenyalı) (Devam ediyor)

- Ahmet Yesevi Anaokulu (Esenyalı) (Devam ediyor)

- Kavakpınar İlkokulu (Devam ediyor)

- Kavakpınar Ortaokulu (Devam ediyor)

– Esenler İlkokulu (Dolayoba) (Devam ediyor)

– Esenler Ortaokulu (Dolayoba) (Devam ediyor)

– Yenişehir Anaokulu (Kurtköy 3993 Ada 11 Parsel) (Devam ediyor)

- Kurtköy Anaokulu (Kurtköy 3976 Ada 6 Parsel) (Devam ediyor)

- Kurtköy Bilim ve Sanat Merkezi (Devam ediyor)

- Şeyhli Anaokulu (Devam ediyor)

*10 Yeni Kütüphane

-Aydos Kütüphanesi

-Bosnalı Şehit Çocuklar Kütüphanesi

-Sülüntepe Kütüphanesi

-Kaynarca Çocuk Kütüphanesi

-Neyzen Tevfik Tematik Kütüphanesi

-Hatice Müberra Konuk Kütüphanesi

-Kemal Tahir Ek Bina Kütüphanesi

-Kurtköy Kütüphanesi

-Esenyalı Kütüphanesi

*5 Öğrenci Yurdu

- Pendik Uluslararası Kız AİHL Öğrenci Yurdu

- Koca Yusuf AİHL Öğrenci Yurdu

- GHV İnal Aydınoğlu Sosyal Bilimler Lisesi Öğrenci Yurdu

- M.Ü. Abdulkadir Meragi Güzel Sanatlar Lisesi Öğrenci Yurdu

- Esenyalı Öğrenci Yurdu

*3 Soru Çözüm Merkezi

-Kaynarca Yeni Nesil Yaşam Merkezi Kütüphanesi Soru Çözüm Merkezi

-Kurtköy Kütüphanesi Soru Çözüm Merkezi

-Sülüntepe Kütüphanesi Soru Çözüm Merkezi

*7AÇEM 8 Bin Öğrenci

-Ahmet Yesevi AÇEM

-Dumlupınar AÇEM

-Esenler AÇEM

-Fevzi Çakmak AÇEM

-Kavakpınar AÇEM

-Sülüntepe AÇEM

-Velibaba AÇEM

*316 PESEM Kursu

*BESYO ve POMEM Kursları

*Pendik Kitap Fuarları

*143 Bin Öğrenciye Termos

KÜLTÜR-SANAT

*4.688 Kültür Etkinliği

*1.819 Masal Parkı Atölyesi

*1.082 Sanatı Keşfet Atölyesi

*4 Bin Yaz Okulu Öğrencisi

*Pendik Kahve Festivali

*Geleneksel El Sanatları Festivalleri

ÇEVRE VE YEŞİL ALAN

*1,5 Milyon m2 Yeşil Alan

*50 Yeni Park

*2 Kapalı Semt Pazarı

*Pendik Millet Bahçesi

*Pendik Korusu

*3 Metro Meydanı

*150 Bin m² Yeşil Koridor

*30 Bin Ağaç Dikimi

*90 Bin Ton Ambalaj Atığı Geri Dönüşümü

*172 Milyon TL Geri Dönüşüm Geliri

ULAŞIM VE ALT YAPI

*188 Yol, Kaldırım ve Çevre Projesi

*739 Bin Ton Asfalt

*58 km Yeni Yol

*28 km Yol Genişletme

*13 Trafik Sirkülasyon Çalışması

*14 Yol Düzenleme ve Yenileme

*19 Dekoratif Aydınlatma

*46 km Bisiklet Yolu

*14 Yeni Otopark

SOSYAL HİZMETLER

*2 Milyar 750 Milyon TL Sosyal Destek

*14 Yeni Sağlık Tesisi

- Çamlık ASM

-Pendik 30 Nolu ASM (Fevzi Çakmak Mah.)

- Kurtköy ASM

- Pendik 29 Nolu ASM (Orhangazi Mah.)

- Pendik 32 Nolu ASM (Yenişehir Mah.)

- PDH Ateş Polikliniği

-Ertuğrulgazi ASM

-Velibaba ASM (H. Müberra Konuk KM)

-Sanayi ASM (Pendik YETGİM)

- Metin Seçkin ASM (Kaynarca Mah.)

- PDH Ek Hizmet Binası

- Şeyhli ASM (Üstün Cad. Kurtköy SGK Binası)

- Kavakpınar Dr. Ateş Kıvılcım Ateş Şendil ASM (Farazi Sok.)

-Yeşilbağlar ASM (Devam ediyor)

*Engelli-Engelsiz İstihdam Fuarları

*20.153 Pendikli Üniversiteliye 217 Milyon 500 Bin TL Destek

*Her Gün 1.500 Kişiye Sıcak Yemek

*Hayır Çarşısı ile 6.683 Aileye Destek

*Ramazan'da 144 Bin Gıda Kolisi Desteği

*1.240 Yetim ve Öksüz Çocuğa Eğitim

*66 Bin Engelli ve Hasta Transferi

*41 Bin Saat Evde Refakat Hizmeti

*28 Bin Saat Aile Danışmanlığı ve Diyetisyen Hizmeti

*7 Bin Medikal Malzeme Desteği

*35 Bin Hoş Geldin Bebek Paketi

AFET VE KENTSEL DÖNÜŞÜM

*Orta ve Dumlupınar Mahalleleri 1. Etap Kentsel Dönüşümü

*Harmandere Konutları 2. Etap

*54 Yeni İmar Uygulaması

*PEAK ile 324 Arama Kurtarma Eğitimi

*PEAK ile Türkiye'nin İlk AFAD Akreditasyonlu Belediyesi