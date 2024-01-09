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  • Pendik'te aşırı yağış! Bir ilkokulun istinat duvarı çöktü
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Pendik'te aşırı yağış! Bir ilkokulun istinat duvarı çöktü

Pendik'te etkisini artıran aşırı yağış hayatı olumsuz etkilerken, bir ilköğretim okulunun istinat duvarı çökmesine sebep oldu.

İHA9 Ocak 2024 Salı 00:48 - Güncelleme:
Pendik'te aşırı yağış! Bir ilkokulun istinat duvarı çöktü
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Pendik'te aşırı yağıştan dolayı bir ilköğretim okulunun istinat duvarı çöktü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, belediye ekipleri tarafından çöken duvar uzun çalışmalar sonucunda kaldırıldı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Pendik ilçesi Yayalar Mahallesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi üzerinde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki Artuklu İlköğretim Okulu'nun istinat duvarı aşırı yağıştan dolayı yıkıldı.

Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine itfaiye, polis, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi.

Belediyeye ait iş makineleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yıkılan istinat duvarını yol üzerinden kaldırdı.

Zabıta ve polis ekipleri, yıkılan istinat duvarının bulunduğu yolu trafiğe kapatarak, olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

  • Pendik etkisi
  • Yağış etkisi
  • İstinat duvarı çökmesi

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